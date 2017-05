Detto Fatto: giovedì 4 maggio puntata speciale in diretta in attesa della versione estiva dal 29 maggio

Quello di giovedì 4 maggio è un appuntamento speciale per Detto Fatto, il programma pomeridiano di Rai2 condotto da Caterina Balivo. La puntata è, infatti, in diretta e promette i tutorial più seguiti dai telespettatori che questa volta possono anche interagire attraverso i canali social ufficiali, commentando live tutto ciò che accade durante lo speciale in onda come sempre dalle ore 14.00.

La puntata di Detto Fatto chiude la stagione invernale del programma che riapre i battenti lunedì 29 maggio, in una veste del tutto estiva, con i nuovi appuntamenti di Detto Fatto Summer, condotto come sempre da Caterina Balivo in cui saranno presenti tutorial innovativi e pensati per l’imminente arrivo dell’estate. Ma il pomeriggio di Rai2 non resta vacante: dal 5 maggio la rete propone La Grande Corsa, dedicato al giro d’Italia che, giunto alla sua centesima edizione, approda su Rai2.