‘ZEROVSKIJ… solo per amore’: dal 12 maggio il doppio album d’inediti di Renato Zero a luglio live

Annunciato qualche settimana fa, il nuovo progetto targato Renato Zero inizia a prendere forma e diventa, anzitutto, un doppio album con dicannove inediti disponibile dal 12 maggio. ZEROVSKIJ… solo per amore – questo il titolo – è anticipato in radio e digitale dal singolo Ti andrebbe di cambiare il mondo?, accompagnato dal lyric video ufficiale, ed è già pre-ordinabile su iTunes con il brano in rotazione radiofonica come instant gratification.



Le tracce di ZEROVSKIJ… solo per amore saranno poi il cuore musicale dello spettacolo teatrale “totale” che Renato porta in scena nel corso della prossima stagione estiva: : «Il progetto ZEROVSKIJ… solo per amore – racconta l’artista – rappresenta il tentativo di dare totale spazio alla mia scrittura musicale più classica e rigorosa. Competere così con lo Zero più pop e disinvolto, al fine di portare a casa un risultato che accresca il valore del mio percorso artistico. […]

Vita, Odio, Amore, Tempo e Morte. Per voi finalmente, in carne ed ossa. Un’orchestra e un coro sinfonici. Una colonna portante musicale inedita. E la magia di una stazione ferroviaria da cui partiranno e arriveranno eventi e stati d’animo che ruoteranno intorno a quegli scellerati di Adamo ed Eva.». Reale e surreale si confrontano sul palco attraverso i nuovi brani inediti di Zero supportato da un’orchestra di 61 elementi, da 30 coristi e 7 attori per uno spettacolo senza precedenti

ZEROVSKIJ… solo per amore prende vita in alcune delle location italiane più suggestive secondo il seguente calendario: 1, 2, 4, 5 e 6 luglio – Roma, Il Centrale Live / Foro Italico; 29 luglio – Lajatico (PI), Teatro del Silenzio; 1 e 2 settembre – Verona, Arena; 7 e 9 settembre – Taormina, Teatro Antico. Le prevendite sono attive su vivaticket.it, renatozero.com e nei punti vendita Vivaticket.