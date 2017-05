Maggio live per Wrongonyou: opening di Levante poi lo Spring Attitude Festival, il Primavera Pro e il Wired Next Fest

Wrongonyou, alias Marco Zitelli, inaugura il mese di maggio con una serie di appuntamenti on stage su alcuni dei palchi più importanti della stagione. Si parte il 4 maggio all’Atlantico di Roma e il 6 maggio all’Estragon di Bologna dove il giovane artista è opening act di Nel Caos Tour 17 di Levante. A seguire, Wrongonyou è atteso al Primavera Pro 2017, l’incontro dell’industria musicale in quel di Barcellona durante il Primavera Sound Festival in calendario dal 31 maggio al 4 giugno.

Nella città catalana Marco suona sia sul palco Day Pro nel Pati de les Dones del CCCB sia nell’area del Parc del Fòrum, arricchendo così un cartellone fittissimo in cui si leggono nomi quali Arcade Fire, Frank Ocean, Bon Iver e The XX. E non finisce qui, per Wrongonyou il mese prosegue con due appuntamenti tutti italiani.

Il 27 maggio il musicista si esibisce, infatti, sul palco dello Spring Attitude di Roma (dal 25 al 27 maggio) insieme ad artisti del calibro di John Hopkins, Nathan Fake e Jenny Hval, mentre il 28 maggio è protagonista di uno speciale showcase all’interno del Wired Next Fest, il festival dell’innovazione organizzato da Wired in scena dal 26 al 28 maggio ai Giardini Indro Montanelli di Milano.