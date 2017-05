MI AMI 2017: il programma della tre giorni milanese. Nella lineup Consoli, Baustelle, Le Luci, Coez

Edizione numero tredici per MI AMI, il festival di Rockit.it e Better Days in programma quest’anno da giovedì 25 a sabato 27 maggio all’Idroscalo di Milano. Tra ritorni, debutti e conferme anche questa volta la tre giorni musicale meneghina inaugura la stagione estiva con l’ambizione di regalare un evento sempre più interessante e attento alle novità: «La cosa bella del MI AMI è di quanto è cresciuto negli anni mantenendo la sua ispirazione e freschezza originaria. Siamo molto orgogliosi, molto confusi e ovviamente molto felici nel presentarvi il MI AMI di quest’anno.

Ci sono degli artisti importantissimi per la Musica Italiana, a tutti i livelli: artisti che hanno fatto, stanno facendo e faranno la Storia», queste le parole del direttore Stefano Bottura, che conferma anche la formula consolidata dei tre palchi che animeranno il festival (Palco Dr. Martens, Palco Rizla, Palco Raffles Milano/MI FAI). A questi si aggiunge la novità 2017: il Sailor Jerry Camp, zona di “rifugio” tra un live e l’altro animata da una serie di eventi a sorpresa.

Veniamo, allora, ai nomi che popolano la lineup di questa 13° edizione con il relativo calendario.

MI AMI 2017: programma e lineup

GIOVEDÌ 25 MAGGIO (APERTURA CANCELLI ORE 19:00): Palco Dr. Martens – Carmen Consoli, The Zen Circus, Il Pan del Diavolo, Niccolò Carnesi DJSET: Nikki plays guitar / Palco Raffles Milano – Dimartino + Cammarata, Pieralberto Valli, Lucio Corsi, Campos, Eva, Henry Beckett, Kiol.

VENERDÌ 26 MAGGIO (APERTURA CANCELLI ORE 16:30): Palco Dr. Martens – Baustelle, Giorgio Poi, Drink to me, 19’40’’/Esecutori di metallo su carta ensemble AFTERSHOW: Liberato, Bruno Belissimo, Rocoe & Body Heat / Palco Rizla – Coez, Mecna, Davide Shorty, Colombre, Altre di b, Revo Fever, Liede, Atlantico AFTERSHOW: Achille Lauro / Palco Raffles Milano – Maruego, RRR Mob, Carl Brave x Franco126, Murubutu + La Kattiveria & dj T-Robb, Inude, Ldnfk, Dutch Nazari, Technoir.

SABATO 27 MAGGIO (APERTURA CANCELLI ORE 16:30): Palco Dr. Martens – Le luci della centrale elettrica, Edda, Management del dolore portoperatorio, Christaux, /Handlogic DJ SET: Pop X, Demonology Hi-Fi, Rockit All Starz / Palco Rizla – The Winstons, Gazebo Penguins, Canova, Les Enfants, Dulcamara, Persian Pelica, Gomma, Leute AFTERSHOW: IISO, Spartiti (Jakka reverberi + Max Collini) / Palco Raffles Milano – Go Dugong B2B Ckrono “Balera favela”, Istituto Italiano di Cumbia All Stars, Populous, Montoya, Ioshi, Biro, Dizzyride, Margherita Vicario.

A completare la manifestazione lo spin-off MI FAI dedicato all’arte visiva nel suo incontro con la musica. Questi gli artisti coinvolti Martoz (illustra: CAMPOS / HENRY BECKETT), Marina Marcolin (illustra: LUCIO CORSI / EVA), Giulia Conoscenti (illustra: DIMARTINO + CAMMARATA / KIOL), Giorgio Bartocci (visual per MURUBUTU + LA KATTIVERIA & DJ T-ROBB), Superinternet (visual per RRR MOB), Karol Sudolski, Aloha Project (visual per LNDFK / TECHNOIR), Giò Pastori (visual per GO DUGONG B2B CKRONO), Cristina Spanò (illustra ISTITUTO ITALIANO DI CUMBIA ALL STARS / BIRØ / MARGHERITA VICARIO), Davide Bart Salvemini (illustra MONTOYA / IOSHI), Chiara Dal Maso (illustra CAPIBARA / DIZZYRIDE), Vincenzo Filosa (report MI AMI 2017).

A proposito di arti visive, a firmare il manifesto 2017 è Viola Niccolai, artista toscana che ha tratteggiato un’immagine gentile che ricorda Gauguin ma in una rilettura più soft nella quale la cornice esotica inquadra un gesto delicato. Hashtag dell’edizione è #confusiefelici dedicato, ovviamente, alla Cantantessa Carmen Consoli che calca il palco del MI AMI con un concerto-evento creato appositamente per il pubblico del festival.

MI AMI 2017: informazioni utili

BIGLIETTI E ABBONAMENTI – L’ingresso al MI AMI ha un costo di 23 euro (+d.p.) a giornata in prevendita mentre in cassa i biglietti costano 23 euro a giornata / Bambini fino a 12 anni (inclusi): ingresso gratuito. L’abbonamento ai tre giorni costa 52 euro (+d.p.) in prevendita, 60 euro alle casse del festival. Le prevendite sono attive tramite Mailticket, Xceed, Ticketone. Non serve la tessera ARCI.

AREA EXPO / AREA MARKET / AREA CIBO – Come ogni anno non può mancare l’area expo-market destinata ai makers, alle etichette e alle autoproduzioni di qualsiasi genere. Senza dimenticare il MI MANGI, l’area ristoro attrezzata e tutta dedicata al buon cibo.

COME ARRIVARE AL FESTIVAL – Nei giorni della manifestazione è disponibile un servizio navette gratuito da Piazza Argentina/via Stradivari (in corrispondenza della fermata della linea 90 e a pochi metri dalla fermata delle metropolitana di Loreto). Tutti coloro che arrivano al festival in bicicletta hanno diritto a un drink in omaggio e possono depositare le bicilcette nelle apposite rastrelliere all’interno del Circolo Magnolia.