Maggie & Bianca Fashion Friends: a Roma doppio evento con le protagonisti della serie tv

Sono tra i personaggi tv più amati dai giovanissimi e ora le protagoniste di Maggie & Bianca Fashion Friends regalano al loro pubblico un doppio evento live. Maggie, Bianca e i MoodBoards presentano, infatti, dal vivo i brani contenuti in Come le Star (Sony Music), primo album della serie tv prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Fiction e trasmessa tutti i giorni su Rai Gulp.

Lo show va in scena a Roma, presso l’Auditorium Conciliazione, per due serate: dopo la prima data SOLD OUT in prevendita, sabato 20 maggio se n’è aggiunta, infatti, una seconda, domenica 21 maggio alle ore 17.30. Sul palco Maggie e Bianca insieme a Jacques, Quinn e Edu, pronti a coinvolgere con energia il pubblico in sala con un “best of” dei brani delle prime due serie.

I biglietti del live event Come le Star sono in vendita su TicketOne (disponibile anche un pacchetto Vip Pack) e sono attivi anche concorsi per vincere ingressi in poltronissima, gadget, incontrare e conoscere i MoodBoards. Tutte le informazioni e le modalità per partecipare ai vari contest sono disponibili sul sito ufficiale maggieandbianca.com/it/live-event.