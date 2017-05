J-Ax & Fedez: ‘Comunisti col Rolex’ è Doppio Platino. Tutti gli ospiti del 6 maggio all’Arena di Verona

Comunisti col Rolex, l’album nato dalla collaborazione di J-Ax & Fedez, conquista oggi il Doppio Disco di platino. L’album, che contiene 16 brani inediti, in cui sono presenti i featuring di Alessandra Amoroso, Arisa, Loredana Bertè, Alessia Cara, Giusy Ferreri, Nek e Sergio Sylvestre, Stash (The Kolors) insieme a Levante, è stato presentato live nel Tour 2017 oltre i loro più grandi successi.

E il 6 maggio, J-Ax & Fedez portano la loro energia nella magica cornice dell’Arena di Verona per un show unico e straordinario. I due artisti chiuderanno il tour, che li ha visti protagonisti in 19 date nei palasport d’Italia, con un concerto-evento in una delle location più ambite del mondo. Non saranno soli, ad affiancarli amici e colleghi del mondo della musica: Alessandra Amoroso, Arisa, Giusy Ferreri, Il Cile, Nek, Nina Zilli, Noemi, Sergio Sylvestre e Stash.