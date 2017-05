Festival Piano Jazz, maggio 2017. La kermesse di Controtempo porta in Friuli le star degli 88 tasti

È un maggio in musica quella che il Friuli-Venezia Giulia si prepara a vivere grazie al Festival Piano Jazz, rassegna del Circolo Controtempo che annuncia per le prossime settimane un cartellone con star internazionali del genere. Si parte mercoledì 3 maggio (Fazioli Concert Hall di Sacile) con il concerto del contrabbassista svedese Lars Danielsson in coppia con il pianista Grégory Privat nello spettacolo che recupera la precedente data prevista il 7 aprile (inizio concerto ore 20.45 – Biglietti: biglietto unico 15 euro,in prevendita on-line e la serata del concerto dalle 18.30 / ticket@controtempo.org; circuito Vivaticket).

Il secondo appuntamento del mese è con Tord Gustavsen in piano solo mercoledì 5 maggio (Club Kristalia di Prata di Pordenone); il pianista e compositore norvegese si esibisce in esclusiva per l’Italia con la sua inconfondibile muscia minimalista (inizio concerto ore 21.00 – Biglietti: biglietto unico 15 euro / info e prenotazioni +39 393 0318585, mail ticket@controtempo.org oppure la sera del concerto dalle 18.30 presso Kristalia),

A Chiude il Festival Piano Jazz, venerdì 12 maggio al Teatro Verdi di Pordenone, è il pianista Dado Moroni insieme al sassofonista Max Ionata nel concerto “Two For You”. Lo spettacolo vede tornare insieme i due musicisti dopo i successi discografici di “Two For Duke”, omaggio a Duke Ellington, e “Two For Stevie”, omaggio a Stevie Wonder; con “Two For You” Moroni e Ionata regalano un “best of” dei precedenti progetti alla scoperta dei due grandi autori (inizio concerto ore 20.25 – Biglietti: biglietto unico 15 euro; in prevendita on-line e la serata del concerto dalle 18.30/ info e prenotazioni www.comunalegiuseppeverdi.it – biglietteria@comunalegiuseppeverdi.it). Lo spettacolo rientra nella rassegna Jazz Corner.

Circolo Controtempo: Piano Jazz e gli altri festival

Piano Jazz è la rassegna ideata dal Circolo Controtempo dedicata agli 88 tasti. Giunta alla sesta edizione, la kermesse ha proposto finora – da gennaio a maggio – cinque concerti con nomi del panorama internazionale, con l’obiettivo di ricreare l’intima atmosfera del jazz club in tre diverse sedi: il Teatro Verdi di Pordenone (in collaborazione con il Teatro per la rassegna Music Corner), la Fazioli Concert Hall di Sacile e il club Kristalia,.

Oltre a Piano Jazz, il Circolo Controtempo di Cormòns (GO) propone per il 2017 i festival Jazz&Wine of Peace (25 – 29 ottobre 2017, Collio goriziano e sloveno), Volo del Jazz (21 ottobre e dal 04 al 25 novembre 2017, Sacile – PN) e Le nuove rotte del jazz (7, 8, 10 giugno, Trieste). Presente al Salone del Libro di Torino, Controtempo è l’unica realtà friulana a organizzare un concerto nell’ambito del festival Narrazioni Jazz il prossimo 21 maggio proprio nel capoluogo piemontese.