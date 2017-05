BasketArtisti, La Partita di Ale #chegra: Bernabei ospita nella sua Tarquinia l’incontro per Amatrice

Era il 7 aprile del 2000 quando un gruppo di artisti noti scese in campo per giocare la prima partita targata Nazionale Basket Artisti, ribattezzata da allora BasketArtisti. Giovani idoli del pubblico, cantanti, youtuber ma anche firme della radio e della televisione non hanno fatto mancare il loro sostegno in questi anni e, ora, un nuovo impegno richiama la squadra.

Mercoledì 3 maggio 2017, infatti, la BasketArtisti Unicusano gioca La Partita di Ale #chegra, incontro benefico il cui ricavato viene devoluto al cento per cento ad Amatrice. A ospitare la partita è il Palazzetto dello Sport di Tarquinia, la cittadina che ha dato i natali a uno dei giocatori in squadra, Alessio Bernabei, in campo insieme ad Alice Sabatini, Mercedesz Henger, Cecile, Jonis Bascir, Fabio Tamburini, Lorenzo Sarcinelli, Valerio Di Benedetto, Geo from Hell, Giorgio Borghetti e Simone Rogani, compagno di banco di Alessio oggi giocatore in Lnp con Civitavecchia.

I biglietti per assistere all’incontro sono in prevendita (10 euro posto unico) online su www.bookingshow.it e acquistabili anche a Tarquinia da Discolandia (corso Vittorio Emanuele 3). Oltre al biglietto d’ingresso si può contribuire alla donazione per 100×100 Amatrice acquistando anche la t-shirt ufficiale #chegra in vendita da Discolandia e al palasport. L’organizzazione ringrazia il Comune di Tarquinia per il patrocinio, la società Pegaso Basket e gli sponsor Unicusano (main sponsor), Freschello e Metropolitan Fashion Mode (special partner).