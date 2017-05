Nazionale Cantanti e Campioni per la ricerca: conto alla rovescia per la Partita del Cuore. Al via il ritiro

Tempo di allenamento in previsione della 26a Partita del Cuore, che martedì 30 maggio alle ore 20.00 vedrà scendere in campo allo Juventus Stadium di Torino la Nazionale Cantanti e i Campioni per la ricerca, impegnati nella raccolta fondi a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus e di Fondazione Telethon. Il ritiro tecnico per la Nazionale Cantanti si svolge dal 7 al 9 maggio a Gatteo Mare presso l’hotel Estense, destinato a diventare il quartier generale della Nic durante la tre giorni patrocinata dal Comune di Gatteo e in collaborazione con ASD Gatteo Mare.

Attesi agli allenamenti preparatori Paolo Belli (Presidente della Nazionale Cantanti), Gianni Morandi, Eros Ramazzotti, Enrico Ruggeri, Neri Marcorè, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Raoul Bova, Moreno, Boosta, Briga, Paolo Vallesi, Antonio Mezzancella, Marco Ligabue e i giovani cantautori Francesco Guasti, Pier Davide Carone, Andrea Maestrelli, Cecco e Cipo e molti altri.

I biglietti sono in prevendita nelle ricevitorie della rete Listicket, sul sito internet www.listicket.com e tramite call center al numero 892.101; questi i prezzi (da 10 euro a 20 euro in base ai settori): tribuna Ovest 20 euro, tribuna Est 15 euro, tribune Nord e Sud 10 euro.