Harry Styles Live On Tour: il 10 novembre sul palco dell’Alcatraz a Milano. Info e prevendite

Il debutto da solista di Harry Styles – già in radio con Sign of the Times – passa anche attraverso un album d’esordio e, dal 19 settembre 2017, diventa un tour mondiale in location raccolte. Dopo tredici appuntamenti oltreoceano, Harry Styles Live On Tour approderà in Europa con la prima tappa il 25 ottobre a Parigi e toccherà anche l’Italia con un live in programma il 10 novembre all’Alcatraz di Milano. I biglietti per la data italiana sono in prevendita dalle ore 10 del 5 maggio tramite TicketOne.

Styles ha iniziato a presentare il suo spettacolo dal vivo al Saturday Night Live, sulla NBC, in cui si è esibito nei due brani Ever Since New York e Sign Of The Times, ed è atteso al Summer Concert Series del Today Show sulla NBC il 9 maggio quindi, dal 15 al 18 maggio co-presenterà il celebre programma The Late Late Show con James Corde.

E venerdì 12 maggio è in uscita il primo progetto solista di Harry con dieci tracce prodotte da Jeff Bhasker in collaborazione con Alex Salibian, Tyler Johnson e Kid Harpoon. L’album è attualmente disponibile in pre-order su www.hstyles.co.uk.