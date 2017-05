Super doppietta di festa all’Arena di Verona per Alessandra Amoroso. Le foto più belle e la scaletta

Quello iniziato il 28 aprile è stato, per Alessandra Amoroso e la sua Big Family, un lungo weekend di festa, celebrata con due appuntamenti live all’Arena di Verona che hanno coronato un anno di successi all’insegna di Vivere a Colori. Con entrambi i concerti veronesi sold out, Sandrina si è esibita davanti a oltre 25mila persone il 28 e il 29 aprile 2017 regalando un autentico “Gran finale” che chiude il tour di quindici date nei palasport condotto nello scorso autunno.

Ad accompagnare l’artista, per la prima volta, un corpo di ballo di 11 ballerini diretto da Veronica Peparini che ha coinvolto nelle proprie coreografie anche la stessa salentina. Questa la scaletta ufficiale dello show andato in scena: 1. Stupendo fino a qui, 2. Estranei a partire da ieri (ballerini), 3. Senza nuvole, 4. Stupida, 5. L’unica cosa da fare (ballerini), 6. Fuoco d’artificio, 7. La vita in un anno, 8. Amore puro, 9. Non devi perdermi, 10. Ti aspetto (ballerini), 11. Fidati ancora di me (ballerini) + Gayser Co2 + Passo a 2 Alessandra, 12. Me siento sola, 13. Appartenente, 14. Difendimi per sempre, 15. Immobili (ballerini) + Ribbon Lift, 16. Nel tuo disordine, 17. È vero che vuoi restare;

[Momento acustico 18. La mia storia con te,19. Urlo e non mi senti, 20. Stella incantevole, 21. Segreto], 22. Sul ciglio senza far rumore (ballerini), 23. Avrò cura di tutto, 24. Bellezza, incanto e nostalgia (ballerini), 25. Se il mondo ha il nostro volto, 26. Vivere a colori (ballerini) + coriandoli, 27. Il mio stato di felicità (ballerini) + Gayser Co2 + bacchette, 28. Comunque andare + Gayser Co2.

Intanto, suona in tutte le radio Fidati ancora di me, il nuovo singolo di Alessandra dall’album Vivere a colori (Sony Music Italy) che si è aggiudicato il podio come disco più venduto dei primi sei mesi del 2016 e ha raggiunto la certificazione Doppio Platino FIMI/ Gfk con oltre 100 mila copie vendute. A queste si aggiungano anche i numeri da record ottenuti dai singoli estratti che hanno totalizzato 5 Dischi di Platino e oltre 120milioni di views complessive in rete con i videoclip ufficiali.