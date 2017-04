‘Oltremare’: dal 10 maggio al 10 giugno in mostra a Venezia le opere dell’italo-greca Sofia Valleri

Modella, attrice e artista cresciuta tra l’Italia e la Grecia, Sofia Valleri porta a Venezia la sua personale dal titolo Oltremare nell’ambito del progetto Per la rinascita di un’isola – Il Lazzaretto Nuovo di Ekon Club Onlus. «Un artista, oltre che un pazzo, è anzitutto un creativo. Al termine “pazzo” attribuisco però il significato più positivo che vi si possa accostare, pensando a chi ha voglia di smontare gli schemi e pensare in modo diverso – osserva la protagonista.

E aggiunge – Giro il mondo per lavoro e fin da piccola, per il fatto di essermi sempre divisa tra Italia e Grecia, non ho mai dato grande importanza al luogo o allo stabile in cui mi trovavo. Ciò che contava per me era avere accanto persone in grado di parlare al mio cuore. Ecco, credo che “casa” sia lì dove il cuore batte, ovunque tu sia.»

L’inaugurazione della mostra è in calendario mercoledì 10 maggio alle ore 17.30 presso il palazzo cinquecentesco Tezon Grande dell’isola del Lazzaretto Nuovo di Venezia, dove Sofia Valleri interverrà insieme a un collettivo di artisti provenienti da Italia, Croazia e Grecia per raccontare il legame culturale che unisce i popoli che guardano all’Adriatico.

Le opere dell’artista sono poi visibili fino al 10 giugno (apertura sabato e domenica / in altri giorni, periodo e altri orari su prenotazione.- offerta libera per contributo spese); l’isola è aperta solo con visite guidate alle 9.45 e alle 16.30 ed è raggiungibile tramite il vaporetto linea 13 dalle Fondamente Nove.