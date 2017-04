‘Carbonworks’: dal 12 maggio l’album del medico Neal Barnard con la partecipazione di Naif Herin

Icona della medicina oltreoceano per i suoi studi in ambito nutrizionale e soprattutto sul diabete, Neal Barnard dà sfogo alla sua passione per la musica nel nuovo disco Carbonworks. Presentato ufficialmente al Metrograph Theater di Manhattan con ospiti illustri – Alec Baldwin e Moby, in primis -, il progetto viene pubblicato anche sul mercato italiano venerdì 12 maggio; disponibile su tutte le piattaforme streaming e in digitale, il disco, è stato realizzato con la partecipazione straordinaria di Naif Herin e artisti del calibro di Chris Thomas King e Bobby Read.

Carbonworks è stato registrato con la partecipazione di musicisti provenienti da ogni angolo del mondo; nella formazione, insieme a Barnard (chitarra), ci sono Allegra Havens (violino), Naif Hérin (voce), Chris Thomas King (chitarra), Russell Kirk (sax), Nikki Lerner (voce), Jeff Phelps (cello), Bobby Read (sax), Martha Roebuck (voce), Shea Roebuck (basso), Mike Stetina (batteria), Phi Khanh (voce), Chau Nguyen (dan trahn), Jeff Reed (contrabbasso), Chris White (contrabbasso) e Anastasia Migliozzi (viola).