Amici 29 aprile, ospiti di Maria De Filippi: Zero, Arisa, Bertè e Saviano

Sabato 29 aprile 2017, in prima serata su Canale 5, sesto imperdibile appuntamento dello show evento Amici, condotto da Maria De Filippi. Prosegue la sfida tra i talenti: sono rimasti in otto in corsa per la vittoria. Quinto giudice Renato Zero, protagonista indiscusso della musica italiana con oltre 45 milioni di dischi venduti e 50 anni di carriera. Ospiti della puntata le cantautrici Loredana Bertè, che emoziona il pubblico cantando la sua Dedicato, e Arisa che si esibisce con il suo successo La Notte.

A chiudere questo sesto appuntamento con il talento è lo scrittore Roberto Saviano, che propone ai ragazzi in studio e al pubblico a casa due grandi temi di riflessione: l’immigrazione e la guerra. Saviano racconta, tra l’altro, la straordinaria storia di Khaled Omar, giovane siriano volontario dei caschi bianchi morto recentemente proprio durante un bombardamento. L’intervento si conclude con la testimonianza di Ileana Boneschi, reduce dall’Iraq impegnata come ostetrica negli ospedali di Medici Senza Frontiere.