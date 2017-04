AirPlay Radio: inamovibili The Chainsmokers & Coldplay, sale Nek feat. J-Ax. Tiziano Ferro new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 17.2017 (dal 21 al 27 aprile 2017): Something Just Like This di The Chainsmokers & Coldplay si conferma in vetta, seguita dalla hit Chained To the Rhythm di Katy Perry (stabile) che resiste al pressing di Be Mine degli Ofenbach in risalita di cinque posizioni (terzi). Secondo i dati EarOne, scivola al quarto posto Partiti adesso di Giusy Ferreri (-1), anticipando così Shape Of You di Ed Sheeran (stabile in quinta posizione), Despacito di Luis Fonsi (sesto, -2) e Believer degli Imagine Dragons (settimi, +2). Completano la Top Ten Freud di Nek feat. J-Ax (ottavo, +6), Cloud 9 dei Jamiroquai (noni, -2) e Come nelle favole di Vasco Rossi (decimo, -4). La più alta nuova entrata della classifica è il nuovo singolo di Tiziano Ferro Lento/Veloce (12°). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].