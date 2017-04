‘Acqua e neve’: in radio il nuovo singolo di Braschi, live al Concerto del Primo Maggio 2017

Arriva in radio in quest’ultimo venerdì di aprile Acqua e neve, il nuovo singolo di Braschi estratto dall’album Trasparente (iMean Music & Management / Artist First). Il giovane artista delle Nuove Proposte sanremesi 2017, dopo la buona accoglienza di Nel mare ci sono i coccodrilli, presenta ora un secondo pezzo cantautorale che, attraverso un testo all’apparenza semplice, narra l’amore la complessità tessuta in una relazione.

Al centro del racconto ci sono, infatti, un “uomo e una donna, vicini e distanti, che contano i giorni passare davanti” in un confronto costante con se stessi e con ciò che sta loro attorno. Il brano sbarca nell’airplay proprio a pochi giorni dalla partecipazione di Braschi allo storico Concerto del Primo Maggio, sul cui palco il nuovo singolo viene presentato per la prima volta dal vivo. Debutto nel debutto.