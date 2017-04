50Palos, doppio anniversario per Pau Donés: «Un progetto tra anarchia di pensieri ed esercizio artistico»

«Sembra ieri, e invece ho già compiuto 50 anni». È un 2017 importante per Pau Donés, leader degli Jarabe De Palo che non solo spegne le candeline del mezzo secolo di vita ma celebra anche i primi vent’anni della sua band. E per festeggiare la doppia ricorrenza l’artista ha scelto di mettersi a nudo sia nella musica – quella che ha segnato la sua carriera – sia nelle parole.

Il titolo 50 Palos identifica, infatti, il doppio album di successi (disponibile in Italia per Carosello Record) e il volume autobiografico edito da De Agostini Libri. A questo, si aggiungano le date live con cui gli Jarabe toccheranno in estate anche il Belpaese.

Come ogni ricorrenza che si rispetti, ecco che questo frangente diventa il momento di guardare ciò che è stato così da lasciarne un’ulteriore traccia ma è anche l’occasione per riflettere su un percorso, di vita e lavoro, che non ha risparmiato tanto vette quanto discese. Con la penna poetica che gli è propria ne versi di una canzone come in un racconto di prosa, Pau traccia di se un consuntivo sincero, accorato, privato, quasi una confessione tra spartiti e pagine.

Al suo fianco, nelle nuove versioni dei suoi brani più amati, ci sono alcuni colleghi, o meglio amici italiani, come Kekko Silvestre dei Modà, Francesco Renga, Noemi e Lorenzo Jovanotti; perché, in fondo, quando hai qualcosa da festeggiare ci sono amici, quelli veri, che non puoi non chiamare. «Sono felice di essere qui, un’altra volta, con un disco celebrativo e un libro, che costituiscono per me un progetto unitario insieme alla tournèe», annuncia Pau alla stampa milanese.

Questo triplice lavoro arriva dopo due anni a dir poco intensi, nel bene e nel male: che cosa raccoglie ‘50 Palos’?

Volevamo che questa celebrazione fosse l’occasione per presentare alcuni nostri successi in veste differente, più dolce e con arrangiamenti nuovi. È stato un esercizio artistico per tutti noi. Personalmente, poi, era importante per me condividere non solo i successi della carriera ma anche un brano nuovo, sulla vita: non ne avevo mai scritti ma volevo includere questo pezzo che racconta una fotografia di questi due anni. Nel libro, invece, racconto quello che tutte le persone vivono e che avevo a cuore di condividere tra tutto ciò che mi passa per la testa. Ci sono momenti divertenti e tragici, un’anarchia di pensieri.

A proposito di scatti, partiamo dalla copertina…

La prima volta che mi hanno operato mi hanno detto che dovevo rimanere senza fare sport per tre mesi e io, che amo la montagna, ho vissuto male quel periodo, è stato duro. Quando ho ripreso a fare escursioni è stato come tornare alla vita perché avevo bisogno del contatto con la natura: ero davvero emozionato ed è stato un momento importante, da condividere. La foto del libro e dell’album risale proprio alla sera di quel giorno, quando sono andato dal mio medico: ero distrutto!

Nell’album ci sono duetti con importanti artisti italiani, come li hai scelti?

Sono stato fortunato nelle collaborazioni, perché sono sempre state fortissime in termini di risultati artistici e negli anni ho avuto il piacere di conoscere persone straordinarie, da Niccolò Fabi a Fabrizio Moro fino a Lorenzo Jovanotti, il maestro Renga, Kekko Silvestre e Noemi. Sono tutte persone stupende e sono amici, questo si riflette nelle canzoni.

Lorenzo Jovanotti è stato il primo artista che ho conosciuto qui in Italia, ci hanno anche scambiato più volte per fratelli. Noemi, invece, è un’artista spettacolare (non so quanto sia famosa qui in Italia, ma è forse la migliore con cui abbia mai duettato) mentre Francesco Renga è una persona gran qualità, oltre che favoloso come cantante. E poi c’è Kekko, che ho conosciuto quando mi con i Modà mi ha fatto ascoltare Come un pittore, brano che secondo me è una delle mie collaborazioni più belle. Siamo diventati amici perché la storia dei Modà è esattamente uguale a quella degli Jarabe. È stato un regalo lavorare con lui.

Arrivi alla boa delle 50 candeline: che cosa ti ha insegnato finora la vita?

Non credo che la maturità sia una questione di età; certo l’esperienza rende completa una persona ma, per esempio, vedo mia figlia tredicenne molto matura, adulta. Io oggi sono ancora un ragazzino. Il futuro? Non esiste, da qui a vent’anni spero solo di essere vivo. Non temo la morte così come non temo la vita; conta il presente, la vita è un regalo e non va pensato, va vissuto, intensamente, senza perdere tempo nel cercare di essere qualcosa che non siamo e non saremo mai. La vita è urgente.

La vita ti ha posto davanti anche un male come il cancro: come vivi questo faccia a faccia?

Il cancro lo si vive molto diversamente quando lo si ha, rispetto al vederlo negli altri. La malattia per me non è qualcosa a cui penso sempre, magari cinque minuti al giorno poi basta; io sono vivo come voi. I momenti più importanti della mia vita sono stati altri e penso alla morte di mia madre così come alla nascita di mia figlia; non penso certo al cancro. E la malattia non ha minimamente influenzato il mio progetto artistico: noi artisti siamo come surfisti sull’onda e ogni momento rischiamo di esserne sommersi, è un continuo saliscendi.

Attualmente sei in giro insieme agli Jarabe De Palo con uno spettacolo quasi essenziale a cui seguirà un tour per i vostri vent’anni: come si struttura questo duplice progetto live?

Sì, abbiamo due spettacoli. Il primo è quello celebrativo dei 50 anni e che è più intenso ed emozionante anche perché in acustico; questo permette di mettere al centro l’ascolto nel dettaglio. Poi, per i nostri 20 anni di carriera, abbiamo anche una seconda formazione più latin-rock, con una band completa e sarà questo lo show che porteremo in Italia durante l’estate; ma per la prossima primavera vorremo farvi conoscere anche l’altro allestimento con una serie di appuntamenti nei teatri.

Gli Jarabe De Palo arrivano sui palchi italiani nel corso dei mesi estivi con tre appuntamenti: 14 luglio – Napoli, Arena Flegrea; 20 luglio – Roma, Auditorium Parco della Musica (Cavea) / Luglio suona bene; 15 settembre – San Vito Lo Capo (TP), Cous Cous Festival. Inoltre è in calendario anche un concerto il 29 luglio – Bellinzona (Svizzera). Il tour è prodotto da Vertigomusic.