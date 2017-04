‘Un’altra idea’: in uscita il primo singolo de Le Deva. A giugno l’album poi in tour

È Un’altra idea il primo singolo ufficiale con cui Le Deva – Laura Bono, Greta, Verdiana e Roberta Pompa – si presentano sul mercato discografico, primo estratto del nuovo progetto atteso per l’inizio dell’estate. La canzone sbarca in tutte le radio e negli store digitali venerdì 5 maggio mentre il videoclip (con la regia di Mauro Russo) viene reso disponibile il 4 maggio

Firmato da Antonio Maggio, Zibba, Marco Rettani e dalla stessa Verdiana, il brano ha al centro la storia di un amore in difficoltà, alla ricerca di un’altra idea per sopravvivere o, meglio, voltare pagina. Tra pop e rock, Un’altra idea esalta le personalità delle quattro interpreti che compaiono con grinta e determinazione anche sulla copertina.

Le Deva sono impegnate in studio per finalizzare l’album, dal titolo 4, con cui saranno live nel corso dell’estate. Questi i primi appuntamenti in calendario: 13 maggio – Pallagorio (KR); 11 giugno – Gallipoli (LE); 17 giugno – Pisa; 11 luglio – Cecina (LI); 3 agosto – Roma; 8 settembre – Calciano (MT).