Tempo di ‘Scriverò il tuo nome Live’ per Francesco Renga. Panariello, Carboni ed Elodie ospiti nei palasport

Anticipato in radio e digitale dal singolo Nuova luce, esce il 28 aprile Scriverò il tuo nome Live (Sony Music), primo album dal vivo di Francesco Renga contenente sedici successi e tre inediti, di cui uno in duetto con Elodie. Sempre venerdì viene anche reso disponibile il videoclip ufficiale del brano in airplay, che vede alla regia Alessandro Murdaca, chiamato a rendere per immagini uno dei pezzi più trasmessi del momento.

Ma dal 5 maggio riparte anche il tour dell’artista bresciano, che per la seconda volta in pochi mesi fa tappa al Mediolanum Forum di Assago a Milano per poi dare vita a cinque concerti (F&P Group) nei principali Palasport italiani. Notizia fresca fresca riguarda gli ospiti delle varie date: Elodie, con cui Francesco propone live Cosi diversa, è special guest fissa, mentre a Firenze è atteso anche Giorgio Panariello e a Bologna il cantautore Luca Carboni.

Renga sarà poi on stage durante l’estate con una serie di date nelle location più suggestive e il calendario va diventando sempre più fitto; dal 27 aprile sono aperte, infatti, anche le prevendite per tre nuovi appuntamenti (11 luglio a Sordevolo, 14 agosto ad Asiago e 29 agosto a Reggio Emilia). Di seguito il calendario aggiornato: MAGGIO 5 maggio – Milano, Mediolanum Forum; 16 maggio – Napoli, Palapartenope; 18 maggio – Firenze, Nelson Mandela Forum; 20 maggio – Torino, Pala Alpitour; 22 maggio – Bologna, Unipol Arena; LUGLIO 1 luglio – Sanremo (IM), Casinò; 6 luglio – Brescia, Piazza della Loggia; 9 luglio – Roma, Cavea; 1 luglio – Sordevolo (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II; 13 luglio – Mirano (VE), Mirano Summer Festival; 14 luglio – Udine, Castello; 15 luglio – Villafranca (VR) – Castello Scaligero; 17 luglio – Cremona, Piazza Duomo; 18 luglio – Genova, Porto Antico; 21 luglio – Cervere (CN), Teatro dell’Anima.

AGOSTO 2 agosto – Trento, Piazza Fiera / Trento Summer Festival; 14 agosto – Asiago (VI), Piazza Carli; 16 agosto – Forte dei Marmi (LU), Villa Bertelli; 18 agosto – San Pancrazio Salentino (LE), Forum Eventi; 19 agosto – Trani (BA), Piazza Duomo; 21 agosto – Soverato (CZ), Summer Arena; 23 agosto – Taormina (ME), Teatro Antico; 24 agosto – Palermo, Teatro di Verdura; 29 agosto – Reggio Emilia, Festa Reggio c/o Campovolo. I biglietti per sono disponibili tramite il circuito TicketOne e i punti vendita autorizzati; informazioni fepgroup.it e francescorenga.it.