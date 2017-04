Dal 12 maggio ‘After Laughter’, il nuovo album dei Paramore. Cover e tracklist

Anticipato dal singolo Hard Times venerdì 12 maggio esce il nuovo album dei Paramore dal titolo After Laughter (Fueled By Ramen). Quinto lavoro in studio della band vincitrice di un GRAMMY Award, il disco è già disponibile in pre-order e la prenotazione digitale permette di scaricare in instant grat download il singolo on air.

Per la prima volta i Paramore hanno registrato un album nella loro città natale (Nashville) con la produzione di Justin Meldal-Johnsen e da Taylor York. E dopo l’album la band partirà per un nuovo tour da headliner in tutta Europa a giugno, portando dal vivo anche le nuove attese tracce.

Di seguito la tracklist di After Laughter: 1. Hard Times, 2. Rose-Colored Boy, 3. Told You So, 4. Forgiveness, 5. Fake Happy, 6. 26, 7. Pool, 8. Grudges, 9. Caught In The Middle, 10. Idle Worship, 11. No Friend, 12. Tell Me How.