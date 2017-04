I Soul System al lavoro sul primo album. Annunciati i live estivi dopo l’anteprima di Milano, le date

Dopo essere stati tra i protagonisti dell’Earth Day 2017 il 22 aprile a Roma, i Soul System sono pronti a calcare il palco milanese dei Magazzini Generali (Via Pietrasanta, 14 – infoline: 02.5393948) venerdì 5 maggio in occasione dell’anteprima live del nuovo tour. E in questi mesi il quintetto formato da Leslie, Ziggy, Alberto, Joel e David è anche impegnato in studio di registrazione per la lavorazione del primo disco ufficiale la cui uscita è prevista a breve.

La band che ha conquistato X Factor ha confezionato per la stagione estiva uno show in cui il mix sonoro di Hip Hop e R&B, Funk e Pop promette scintille e divertimento on stage. Ecco le prime date della tournée: 13 maggio – Torino, Piazza San Carlo; 10 giugno – Valdobbiadene (TV), Villa dei Cedri; 15 luglio – Asti, Astimusica; 17 luglio – Rimini, Rose & Crown Festival; 3 agosto – Pavullo nel Friganano (MO), Festa Provinciale ASOP; 20 agosto – Monopoli (BA ), Coccaro Beach. Il tour è prodotto da Massimo Levantini e Gaetano Puglisi per Live Nation.