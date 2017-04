‘Come se non ci fosse un domani’: dal 28 aprile il singolo di Omar Pedrini che anticipa l’album omonimo

Approda in rotazione radiofonica e in digitale venerdì 28 aprile Come se non ci fosse un domani, il nuovo singolo di Omar Pedrini che anticipa il prossimo omonimo album atteso per il 12 maggio (in pre-order da venerdì) per Warner Music. Registrato e masterizzato tra Milano, Brescia e Londra, il progetto esce a tre anni dal precedente disco, segnando un nuovo capitolo artistico – e personale – del musicista.

Come se non ci fosse un domani è, programmaticamente, un album che si rivolge ai più giovani, con un invito a farsi autori della propria vita e delle proprie scelte oltre che a far sentire sentire la propria voce. E, non a caso, sulla copertina del primo singolo è proposta una foto della manifestazione che l’8 marzo 2017 ha coinvolto un gruppo di studenti milanesi.

Di seguito la tracklist di Come se non ci fosse un domani: 1. Come se non ci fosse un domani, 2. Fuoco a volontà, 3. Dimmi non ti amo, 4. Il cielo sopra Milano, 5. Un gioco semplice. 6. Angelo ribelle, 7. Desperation Horse, 8. Ancora lei, 9. Freak Antoni, 10. Sorridimi.

Omar Pedrini, in occasione dell’uscita del disco, incontra i fan nelle principali città Italiane secondo il seguente calendario instore: 12 maggio – Torino, Feltrinelli di Piazza CLN 251 h.18.30; 13 maggio – Brescia, Feltrinelli di Corso Giuseppe Zanardelli, 3 h.18.30; 14 maggio – Verona, Feltrinelli di Via Quattro Spade, 2 h.18.30; 15 maggio – Padova, Feltrinelli di via San Francesco 7 h.18.00; 16 maggio – Milano, Feltrinelli di Piazza Piemonte 2 h.18.30; 17 maggio – Bologna, Feltrinelli di Piazza Ravegnanah. h.18.00; 18 maggio – Firenze, Feltrinelli RED di piazza della Repubblica h.18.30; 19 maggio – Genova, Feltrinelli di via Ceccardi 16 h.18.00; 23 maggio – Roma, Feltrinelli di via Appia Nuova 427 h.18.00; 24 maggio – Bari, Feltrinelli di via Melo 119 h.18:30.