Dal 26 aprile su Real Time torna ‘Piccoli Giganti’. Conduce Gabriele Corsi; Decarli, Brescia e Rosolino capisquadra

Va in onda a partire dalla prima serata di mercoledì 26 april su Real Time il nuovo adattamento Piccoli Giganti (Endemol Shine Italy per Discovery Italia), dal format originale Pequeños Gigantes. Alla guida delle sei puntate c’è Gabriele Corsi affiancato dal piccolo Giorgio Zacchia, chiamati a gestire protagonisti tra i 4 e gli 11 anni pronti a mostrare il proprio talento in erba.

E i giovanissimi partecipanti sono divisi in tre squadre – Aquiloni, Stelle Filanti e Bolle di Sapone – capitanate nell’ordine da Massimiliano Rosolino, Rossella Brescia e Leonardo Decarli con un rappresentante per ciascuna delle categorie Mascotte, Canto e Ballo. Ogni esibizione viene commentata da una giuria formata da Enzo Miccio, Benedetta Parodi e Serena Rossi che, grazie al loro voto, determinano la vittoria di una delle squadre alla fine delle sei puntate.

Al gruppo vincitore una borsa di studio per tutti i suoi componenti messa in palio da UNICEF al fine di promuovere i freschi talenti. Proprio grazie alla collaborazione con l’ente, inoltre, durante gli episodi verranno raccontate anche le storie di bambini meno fortunati, “piccoli giganti” che lottano quotidianamente per la propria vita.

Ogni settimana, infine, sono attesi in studio alcuni ospiti, a partire dai protagonisti di Alex & Co. Leonardo Cecchi, Federico Russo e Lucrezia Di Michele, interpreti, di Alex, Sam e Linda. Appuntamento su Real Time (canale 31), dal 26 aprile ogni mercoledì alle 21:10.