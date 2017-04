ItalianMTVAwards: tra i candidati Mengoni, Emma, Amoroso, Benji & Fede, Meta. Come votare

Dopo l’annuncio con le prime novità 2017, MTV ha svelato ora tutte le candidature dei TIM MTV Awards, l’evento musicale che quest’anno si svolge sabato 27 maggio live da Roma con la conduzione di Francesco Gabbani. Dodici le categorie in gara per altrettanti premi che verranno assegnati direttamente dal pubblico durante la diretta dalle 21.00 su MTV (in esclusiva su Sky al canale 133), MTV Music (canale 708 di Sky) e su VH1 (canale 67 fta).

Tra i tanti artisti nominati spiccano star della musica internazionale (Ed Sheeran, Justin Bieber, Lady Gaga, Ariana Grande, Shawn Mendes, Bruno Mars) e del panorama italiano quali Marco Mengoni, Benji & Fede, Alessandra Amoroso, Emma, Fabio Rovazzi così come alcune delle webstar italiane più amate dai giovani.

Ecco, allora, come si vota. Il voting si è aperto alle 11.00 di venerdì 21 aprile sul sito www.mtv.it/timmtvawards per tutti i nominati nelle seguenti categorie seguenti Best Italian Band, Best Italian Male, ACEA ENERGIA Best Italian Female, Best International Band, Best International Male, Best International Female, MENTOS WHITE ALWAYS Best Look & Smile, Webstar, Best Artist From The World, Best Fan, Best Video e Best New Artist.

Per quanto riguarda invece la categoria Artist Saga, si vota dal 26 aprile al 2 maggio con un like al proprio artista preferito tra i 50 selezionati da MTV e pubblicati tramite la Pagina Facebook ufficiale; i 32 nomi con il numero maggiore di preferenze social entreranno in gara per la sfida a duelli uno contro uno. Tutte le informazioni sul regolamento su http://mtvawards.mtv.it/regolamento/.

TIM MTV Awards: tutte le nomination

Best Italian Band Benji & Fede, Modà, Soul System, Thegiornalisti // Best Italian Male Francesco Gabbani, Marco Mengoni, Michele Bravi,Tiziano Ferro // ACEA ENERGIA Best Italian Female Alessandra Amoroso, Emma, Francesca Michielin, Levante // Best International Band Maroon 5, One Direction, The Chainsmokers, Twentyonepilots // Best International Male Ed Sheeran, Justin Bieber, Shawn Mendes, ZAYN // Best International Female Ariana Grande, Katy Perry, Lady GaGa, SIA

MENTOS WHITE ALWAYS Best Look & Smile Blake Lively, Gigi Hadid, Kendall Jenner, Rihanna // Webstar Alberico De Giglio, Luca Chikovani, Sofia Viscardi, theShow // Best Artist From The World Enrique Iglesias, Luis Fonsi, Martin Garrix, Zara Larsson // Best Fan Beliebers (Justin Bieber), Dreamers (Benji & Fede), Esercito (Marco Mengoni), Sheerios (Ed Sheeran) // Best Video Bruno Mars – 24K Magic, Coldplay – Up & Up, Fabio Rovazzi – Tutto molto interessante, The Chainsmokers ft. Halsey – Closer // Best New Artist Ermal Meta, LP, Rag ‘N’ Bone Man, Sfera Ebbasta.