Debutto al Mediolanum Forum per Lo Stato Sociale «per sfidare i limiti». Annunciate le date estive

«Per noi riempire i palazzetti vuol dire sfidare i nostri limiti, superarli e crearne di nuovi. È la prima volta che un’autoproduzione nata dal basso arriva a riempire i templi della musica attraverso questo stesso meccanismo»: queste erano le parole de Lo Stato Sociale alla vigilia del debutto al Mediolanum Forum sabato 22 aprile. La band bolognese di Albi, Bebo, Lodo, Carota e Checco ha messo a segno uno show meneghino di oltre due ore che rappresenta simbolicamente un arrivo e insieme una partenza col sapore del sogno realizzato.

La gavetta durata anni (dal 2009) con partecipazione a feste e concerti auto-organizzati, due EP e due album indipendenti fino all’ultimo progetto Amore, lavoro e altri miti da sfatare (Universal / Garrincha Dischi): tra palchi europei e club italiani, il gruppo che “fa canzonette” ha dominato il palco del Forum con un show ricco di sorprese in cui sono mancati i brani più amati (da C’eravamo tanto sbagliati a La musica non è una cosa seria, da Mai stati meglio all’ultimo singolo Buona sfortuna).

Completamente autoprodotto, il live ha infiammato un palazzetto gremito e il pubblico ha ballato e cantato ripercorrendo insieme ai ragazzi i successi di un’intera carriera. E questo concerto-evento segna, di fatto, l’inizio di un tour estivo che toccherà alcuni dei palchi più prestigiosi a partire da fine aprile e sino ad agosto inoltrato.

Ecco il calendario 2017: APRILE/MAGGIO/GIUGNO 30 aprile – Cagliari, Poetto Fest; 1 maggio – Roma, Concerto del Primo Maggio; 20 maggio – Prato, A tutta birra; 1 giugno – Nerviano (MI), Big Bang Music Fest; 2 giugno – Pordenone, Deposito Festival; 9 giugno – Aosta, Garden Music Festival; 17 giugno – Settimo Torinese, Fuori Tutti Festival; 22 giugno – Cremona, Tanta Robba Free Music Festival; 23 giugno – Padova, Sherwood Festival; 24 giugno – Senigallia, Mamamia

LUGLIO/AGOSTO 13 luglio – Monteprandone (AP), Cose Pop; 15 luglio – Genova, Arena del Mare; 29 luglio – Roma, Postepay Sound Rock in Roma; 9 agosto – Montalto di Castro (VT), Vulci Music Fest; 12 agosto – Melpignano (LE), So What Festival; 19 agosto – Brescia, Festa di Radio Onda d’urto; 25 agosto – Chieti, Arena Civitella); 26 agosto – Riolo Terme (RA), Frogstock; 27 agosto – Asolo (TV), Ama Music Festival. Il tour è organizzato da Antenna Music Factory.