Singolo a sorpresa per Lana Del Rey: esce ‘Lust For Life’ con The Weeknd che anticipa il nuovo album

Annunciato via social dall’artista, è uscito il nuovo singolo di Lana Del Rey, dal titolo Lust For Life, che vede al fianco della star di Love addirittura The Weeknd. Il brano ha superato in meno di 24h i 6 milioni di views in rete e anticipa un progetto nuovo di zecca atteso entro la fine del 2017.

Il disco in arrivo prende il nome proprio dal singolo disponibile in radio e digital download e vedrà accanto a Lana il suo produttore e collaboratore di fiducia Rick Nowels. Queste le prime parole della Del Rey in merito al progetto, interamente dedicato al suo pubblico: «ho fatto I miei primi 4 dischi per me, ma questo è per i miei fan».