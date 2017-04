A casa tutto bene Tour Estate 2017: dopo il successo primaverile, le nuove date live di Brunori Sas

Dopo i diciotto sold out messi a segno nel corso della primavera, Brunori Sas annuncia i nuovi appuntamenti live dell’estate che lo porteranno in viaggio sui principali palchi italiani. Si parte il 16 giugno al Padova per poi toccare da Nord a Sud festival e location outdoor prestigiose con un allestimento rinnovato.

Anche negli appuntamenti estivi, Brunori sarà accompagnato dalla sua band storica, composta da Simona Marrazzo (cori, synth, percussioni), Dario Della Rossa (pianoforte, synth), Stefano Amato (basso, violoncello, mandolini), Mirko Onofrio (fiati, percussioni, cori, synth) e Massimo Palermo (batteria, percussioni), Lucia Sagretti (violino).

Di seguito le nuove date di A casa tutto bene Tour Estate 2017: 16 giugno – Padova, Sherwood Festival; 30 giugno – Milano, Carroponte; 2 luglio – Morrovalle (MC), Fool Festival; 4 luglio – Roma, Postepay Sound Rock in Roma; 15 luglio – Sogliano sul Rubicone (FC), Sogliano Summer Festival; 19 luglio – Collegno (TO), Flowers Festival; 5 agosto – Lamezia Terme (CZ), Color Fest; 10 agosto – Tindari (ME), Indiegeno Festival; 14 agosto – Santa Cesarea (LE), Cube Festival; 17 agosto – Diamante (CS), Teatro dei Ruderi di Cirella; 22 agosto – Brescia, Festa Radio Onda d’Urto; 23 agosto – Asolo (TV), Ama Music Festival; 30 agosto – Castagnole delle Lanze (AT), Festival Contro; 31 agosto – Prato,Settembre Prato è Spettacolo; 1 settembre – Modena, Arena sul lago.

Nell’attesa arriva in radio venerdì 28 aprile il singolo Lamezia Milano, nuovo estratto dal fortunato album A casa tutto bene in cui il cantautore racconta la sua Italia vista lungo il tragitto areo che separa (o unisce) le due città, fra tradizioni, modernità e riflessioni sul futuro.