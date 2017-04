Dal 28 aprile in radio il nuovo singolo degli Hurts ‘Beautiful Ones’. E il videoclip fa discutere

Hurts are back! Il duo britannico di synthpop torna, infatti, in radio il 28 aprile con il nuovo singolo Beautiful Ones, brano potente definito da Theo Hutchcraft e Adam Anderson “una celebrazione dell’individualità”. Ad accompagnare il pezzo è un videoclip, scritto dallo stesso Hutchraft, i cui contenuti forti hanno già acceso le discussioni; al centro delle immagini che scorrono a video la brutalità provocatoria con cui la canzone indaga concetti quali amore, odio e bellezza.

Beautiful Ones arriva a sette anni dal debutto con Wonderful Life e l’album Happiness, primo tassello di una carriera che ha visto gli Hurts diventare una delle band inglesi di maggior successo degli ultimi dieci anni. Con oltre 100mila biglietti solo nel 2016, il duo è entrato nelle Top Ten di vendita mondiali confermando il successo dell’esordio anche con gli album successivi, Exile (2013) e Surrender (2015).