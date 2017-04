Giornata Mondiale delle Vittime d’Amianto: Ermal Meta a Casale Monferrato per un concerto gratuito

Cade il 28 aprile la ricorrenza della Giornata Mondiale delle Vittime d’Amianto e, dopo il sostegno di artisti del calibro di Roberto Vecchioni, Casale Monferrato accoglie ora la solidarietà di Ermal Meta. L’artista, infatti, ha aderito alla staffetta di solidarietà per sostenere la rinascita della cittadina e incoraggiare le attività di bonifica del territorio regalando al pubblico uno speciale concerto gratuito il 27 aprile dalle ore 21:00 in piazza Castello. Il titolo della serata è Ermal Meta per Casale – La Città capace di rinascere.

Queste le parole con cui sindaco Titti Palazzetti ha ringraziato il musicista: «Il concerto di Ermal Meta è una partecipazione generosa al dolore della nostra città ma soprattutto alla nostra volontà di essere capaci di guardare al futuro. Un futuro sereno, frutto della cooperazione di tutti i cittadini di buona volontà. Grazie Ermal Meta!».

Le fa eco l’assessore a Cultura e Turismo Daria Carmi: «L’arte e gli artisti sono un vettore eccezionale per temi importanti e difficili come questo ma anche per trasmettere la dimensione globale di vicende in cui rischiamo di sentirci soli, isolati. La musica in particolare ha la capacità di trasmettere emozioni in maniera immediata, di comunicare empatia e siamo veramente felici che Ermal Meta abbia dimostrato interesse per la nostra storia e deciso di contribuire nel processo di trasformazione della memoria in costruzione di valori positivi quali la voglia di vivere, il rispetto per le persone e per l’ambiente, il diritto alla salute. Soprattutto perché ancora una volta l’attenzione va data ai più giovani, alle nuove generazioni e questo concerto, siamo certi, saprà coinvolgere i giovani cittadini di Casale e del Monferrato»