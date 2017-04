‘Pioggia d’aprile’: dopo l’album ‘Ingenua felicità’ fuori il singolo di Silvia Oddi con l’etichetta Gnu Wave

È disponibile dal lunedì 24 aprile su tutte le piattaforme digitali Pioggia d’aprile, il nuovo singolo di Silvia Oddi che ne firma il testo insieme a Lorenzo Capriotti autore, invece, della musica. Il brano è prodotto da Gianluca Salvi per l’etichetta Gnu Wave e arriva dopo la pubblicazione del progetto Ingenua felicità, uscito nel corso del 2016. Giovane artista del panorama cantautorale italiano, Silvia nasce a Roma il 17 giugno del 1988 e si avvicina alla musica durante la prima adolescenza, suonando la chitarra da autodidatta e poi studiandola alla Roma Rock School.

Le prime composizioni risalgono proprio agli anni di studio, ma la svolta avviene grazie all’amico d’infanzia e suo coautore Lorenzo Capriotti; l’incontro con Gianluca Salvi nel 2013 segna la genesi del primo lavoro della Oddi, con i primi due singoli nel 2015 (Serena e Amore e amicizia) cui seguono Ingenua felicità, la cover di Face to Face, Heart to Heart dei The Twins e Incubo di un’ora.

Il 2016 è l’anno dell’esordio con un album ufficiale, Ingenua felicità, registrato e missato da Nicola Valente presso il Toxic Studio di Latina e da Fabio Colella presso lo studio Sasha Records di Trasacco (AQ); il disco raccoglie il percorso musicale di Silvia Oddi che oggi torna in radio per raccontare qualcosa di nuovo.