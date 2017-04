PaceLiveTour2017 Fabrizio Moro tra rock e cuore. Quando la voglia di stare sul palco diventa emozione

Quella di Fabrizio Moro al Fabrique di Milano è stata molto più dell’anteprima di un tour con cui l’artista calcherà una lunga serie di palchi in Italia durante i mesi estivi. Con il sapore dell’allestimento in divenire e quel sentimento che rende ogni ritorno dal vivo una riscoperta reciproca del pubblico e di chi, invece, è on stage, il Pace Live Tour 2017 ha ufficialmente alzato il sipario con una scarica di energia ad alto tasso di adrenalina.

Palco ridotto all’essenziale, con proiezioni su uno schermo sfaccettato che accompagnano lo show, Moro fa il suo ingresso in un misto di emozione e stupore, portando la sua storia di note e poesia davanti al pubblico che lo acclama. Come pochi altri cantautori in Italia, Fabrizio, infatti, canta se stesso, in carne e anima per ciascun verso delle sue canzoni, che suonano intense, corpose, sofferte, dolenti e piene d’amore come non mai.

«Questo è un momento importante – racconta il cantautore romano durante un concerto che musicalmente è una carrellata serrata di canzoni recenti di Pace e brani di repertorio – Dobbiamo ancora prendere confidenza con le canzoni nuove, l’alchimia cambia sempre e ogni tanto dimentico anche le parole. Questa è un’anteprima, una prova generale, e sono felice di affrontarla in questo modo, con l’ansia e la paura che mi contraddistinguono da quando sono nato».

Se la dannata timidezza la fa da padrona a riflettori spenti, quello che invece sale sul palco è un leone che si muove sulla scena come se lo spazio non fosse mai sufficiente a ospitarlo, come se di quel palco volesse mangiare ogni centimetro con sudore, fatica e gioia. Ed è un continuo proiettarsi in avanti verso il pubblico – il suo pubblico –, abbracciarlo tutto battendosi il petto a indicare che sono tutti lì, dove risiedono ferite, croci e sorrisi. Il cuore.

È quel piccolo organo pulsante che fa vibrare lo spettacolo, un inno alla capacità di guardarsi dentro e raccontarsi senza orpelli, senza regalarsi niente – anzi, piuttosto togliendosi qualcosa – e con la paura, ogni volta, di cadere ma, ancora di più, con la determinazione di rialzarsi, ancora e ancora.

«Quando sono entrato qui, stasera, avevo in mente il piccolo palchetto di qualche anno fa dove eravamo , si e no, in trecento; siamo andato avanti e siamo cresciuti. Qui ringrazio quei trecento, e poi quelli che si sono aggiunti dopo, strada facendo; e con lo stesso amore ringrazio quelli che si sono aggiunti questa sera. Ho avuto la sensazione di aver creato qualcosa di importante, perciò grazie di tutto questo», sono le parole di un Fabrizio Moro emozionato mentre guarda negli occhi le persone che ha davanti.

La scaletta si articola in oltre due ore di spettacolo che alterna pezzi della storia recente (come la commovente Portami via di Sanremo 2017, la potentissima L’essenza, un’intimissima Intanto a luci praticamente spente e il nuovo singolo in radio Andiamo) a canzoni che hanno segnato la carriera del musicista.

Ecco, allora, susseguirsi È solo amore, Tu, Il peggio è passato, Alessandra è sempre più bella e Sono anni che ti aspetto (pubblicato nel 2016 come singolo e contenuto nell’ultimo album); ma anche Libero, Sono come sono, Parole, rumori e giorni e Babbo Natale esiste. Arrivano pure due brani scritti da Moro e donati ad altrettante colleghe, Sono solo parole cantata da Noemi e Un’altra vita regalata ed Elodie, ma è sulle note della canzone manifesto Pensa che la serata vive il picco di partecipazione, con ogni fila della platea a cantare con convinzione dalla prima all’ultima parola.

«Non vedevo l’ora di tornare. Certe volte ho ben chiaro ciò che succede nella mia vita, certe altre non ci riesco. Ci sono giorni in cui mi sento una persona forte per affrontare la mia carriera, mattine in cui mi sveglio e sento una luce forte per irradiare il mondo intero. E, poi, ci sono anche momenti in cui la luce si spegne». Oggi, quella luce è più intensa che mai.