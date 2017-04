Amici, 22 aprile: ospiti Raz Degan, The Kolors, Fiorella Mannoia e Ozark Henry; torna Emma Marrone

Sabato 22 aprile 2017, in prima serata su Canale 5 quinta puntata del talent show Amici condotto da Maria De Filippi . Sono otto gli allievi che si contendono la vittoria: quattro della squadra Bianca, (i cantanti Shady, Mike Bird e Thomas e il ballerino Sebastian) e quattro della squadra Blu (i cantanti Federica, Riccardo e i ballerini Cosimo e Andreas).

Grande emozione per Emma Marrone che torna a dirigere il team del bianchi confrontandosi con l’amica/nemica Elisa, alla guida dei blu. Come quinto giudice ospite in studio l’attore Raz Degan.

Come ogni settimana i talenti in gara hanno la possibilità di esibirsi nella loro disciplina con grandi artisti. In questa puntata: Stash and the Kolors con What Happened Last Night, singolo apripista del loro nuovo album, il cantautore pop rock belga Ozark Henry che si esibisce sulle note della sua hit I’m Your Sacrifice e Fiorella Mannoia che canta Che sia benedetta e il nuovo singolo Siamo ancora qui.

Ermal Meta, musicista, cantautore e giurato di Amici, interpreta la sua Vietato Morire. Il programma è prodotto da Fascino P.g.t. per Mediaset. Direttore artistico dello show Giuliano Peparini. Regia Andrea Vicario.