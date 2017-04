Il nuovo album di Gianna Nannini in uscita il 27 ottobre. Annunciate tre live speciali a dicembre

Mentre è in piena corsa la cavalcata europea che il 22 aprile sbarca a Parigi, Gianna Nannini annuncia al pubblico italiano la data di uscita del nuovo album (etichetta Sony Music). Il progetto di inediti vedrà la luce il prossimo 27 ottobre a più di quattro anni dall’ultimo lavoro e dopo il successo delle raccolte Hitalia e Hitstory; il disco sarà anticipato in radio dal primo singolo on air da settembre.

Insieme alla data di release, sono stata annunciate anche tre speciali concerti con cui la rocker italiana presenterà le nuove canzoni; appuntamento, dunque, il 2 dicembre a Roma (Palalottomatica), il 4 dicembre a Milano (Mediolanum Forum) e il 6 dicembre a Firenze (Nelson Mandela Forum). I biglietti sono disponibili in prevendita da venerdì 28 aprile alle ore 11.00 su TicketOne e presso i punti vendita abituali.