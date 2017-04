‘Just One Lie’: attesa per il singolo di Matteo Markus Bok con il B-Side ‘Miracle’. Prossimi appuntamenti

La fresca carriera del giovanissimo cantautore italo-tedesco Matteo Markus Bok procede ad ampie falcate e dopo la pubblicazione di È diventata primavera il 12 maggio esce in Germania (a fine maggio in Italia) Just One Lie (Music Television / Sony Music). Scritto da Richard Hamersma e Seann Bowe il singolo sarà accompagnato anche da un videoclip ufficiale in uscita in contemporanea e verrà presentato con uno show all’Arena di Colonia; B-side del brano è la traccia Miracle, firmata da Mike “G” Guerriero e Arty Skye.

Matteo si prepara, ora, a un tour promozionale nelle principali città tedesche, per presentare il suo progetto negli store e in scuole di danza. Un assaggio dal vivo è stato regalato in occasione dell’annuale manifestazione presso il Mairtm Hotel di Düsseldorf: in tale location, il talento ha presentato il Tutorial con la coreografia ideata da Caterina Buratti per Just One Lie a novecento maestri di ballo. I passi verranno replicati dagli allievi di tutte le scuole in Germania che fanno parte della Intako, grande organizzazione nazionale tedesca che da anni organizza questa manifestazione.

In attesa della performance al Bildrenntag 2017 in Gelsenkirchen in calendario il 1° maggio, sul piccolo schermo italiano Matteo è tra i protagonisti della semifinale di Italia’s Got Talent, sul cui palco il giovane concorrente una versione unplugged di È diventata primavera che ha conquistato i giudici facendo guadagnare all’artista commenti entusiasti.