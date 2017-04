Daiana Lou: in uscita il nuovo singolo ‘Sober’ e il 26 aprile live all’Auditorium Parco della Musica di Roma

Daiana Mingarelli e Luca Pignalberi, ovvero i Daiana Lou, tornano a farsi ascoltare con un nuovo singolo, Sober – di prossima pubblicazione -, e si preparano al prossimo live in calendario all’Auditorium Parco della Musica di Roma (Sala Petrassi) il 26 aprile. Il concerto si preannuncia un viaggio ad ampio respiro tra sonorità rarefatte e ritimiche su cui il duo ha lungamente lavorato in questi mesi insieme ai produttori Massimo Calabrese e Daniele Sinigallia.

Sul palco con Daiana e Luca anche i musicisti Mauro Arduini (basso e contrabbasso) e Tiziano Palombi (piano e synth); a incorniciare la performance sono i video firmati dall’ISFCI, Istituto Superiore di Fotografia di Roma, che regalano profondità e suggestioni ai suoni.

Per quanto riguarda il singolo in arrivo, Sober suona come una riflessione interiore che porta in primo piano il valore del sé su qualsiasi condizionamento esterno. Il movimento della traccia è introflesso per mettere in evidenza ciò che conta davvero: cosa sono fama, soldi, successo rispetto al dono prezioso del tempo che ci si dedica? Via la maschera, allora – come racconta anche il video del regista Tiziano Russo – per imparare a afferrare ogni istante nella sua più autentica sobrietà.