TIMmusic: in vetta Fonsi, quarto Gabbani. In Top20 anche Fibra, Bravi, Charlie Charles e Meta

Nuova Top20 streaming di TIMmusic – piattaforma dedicata alla musica digitale di Telecom Italia – che vede stabile in vetta Luis Fonsi con la sua hit Despacito, che si lascia alle spalle Ed Sheeran con Shape Of You ed Enrique Iglesias con Subeme la radio. Stabili anche i brani dalla quarta alla settima posizione, dove troviamo anche Occidentali’s Karma di Francesco Gabbani.

A scalare la chart, guadagnando ben 9 posizioni è invece Fabri Fibra con Fenomeno che raggiunge l’ottavo posto mentre si segnalo due new entry in Top20: No Lie di Sean Paul (16) e Chained To The Rythm di Katy Perry (20).

Questa la Top 20 completa della settimana che va dal 7 al 13 aprile 2017: 1. Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito, 2. Ed Sheeran – Shape Of You, 3. Enrique Iglesias ft. Descemer Bueno, Zion & Lennox – Subeme la radio, 4. Francesco Gabbani – Occidentali’s Karma, 5. The Chainsmokers feat. Coldplay – Something Just Like This, 6. Imagine Dragons – Believer, 7. Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – Rockbaye, 8. Fabri Fibra – Fenomeno, 9. Ofenbach – Be Mine, 10. Michele Bravi – Il diario degli errori, 11. Nicky Jam – El amante, 12. Fabrizio Moro – Portami via, 13. Charlie Charles – Bimbi, 14. Ermal Meta – Vietato morire, 15. J-AX & Fedez feat. Alessandra Amoroso – Piccole cose, 16. Tiziano Ferro feat. Carmen Consoli – Il conforto, 17. Shakira – Chantaje, 18. Sean Paul – No Lie, 19. Ed Sheeran – Castle On The Hill, 20. Katy Perry – Chained To The Rythm.

