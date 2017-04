TIM MTV Awards 2017: sabato 27 maggio a Roma i premi dell’emittente. Conduce Francesco Gabbani

Sabato 27 maggio a Roma vanno in scena gli Awards 2017 di MTV, che quest’anno regalano una serie di novità, a partire dal nome: il brand di Viacom International Media Networks Italia ha scelto, infatti, come partner della manifestazione live TIM mentre Radio Italia è la radio ufficiale.

I TIM MTV Awards 2017 – i cui ospiti musicali e non solo verranno annunciati nelle prossime settimane – vedranno inoltre alla conduzione Francesco Gabbani, reduce dalla vittoria all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Occidentali’s Karma e rappresentante del nostro Paese all’ESC 2017. «Può sembrare una banalità dirlo ma presentare gli Awards di MTV è per me un motivo di orgoglio – ha dichiarato Gabbani – È un po’ come se fossi a casa sul divano a vedere gli Awards e si aprisse lo “stargate” di MTV trasportandoti sul palco: cioè una cosa intergalattica! Spero ovviamente di poter soddisfare al meglio le aspettative!».

I TIM MTV Awards 2017 saranno trasmessi in diretta dalle ore 21.00 su MTV (canale 133 di Sky), MTV Music (canale 708 di Sky) e su VH1 (canale 67 fta) per essere poi disponibili anche su Sky Go e Now Tv. Solo nel 2016 la manifestazione che premia la migliore musica in Italia ha segnato numeri altissimi consacrandosi tra gli eventi tv più social dell’anno.

Alcuni dati? L’hashtag ufficiale #ItalianMtvAwards è rimasto in trending topic durante tutta la diretta con oltre 337mila tweets nella sola serata dell’evento per un totale di tweets che ammonta a circa 5.6 milioni. Elevatissimi anche i dati sul voting online che ha segnato un volume pari a oltre 6 milioni. E MTV è pronta a fare il bis.