The Kolors: dal 21 aprile il singolo What Happened Last Night. Da luglio il tour

Venerdì 21 aprile 2017 la popolare band The Kolors torna in radio e su tutte le piattaforme digitali con What Happened Last Night (feat Gucci Mane & Daddy’s Groove), il nuovo sorprendente singolo che porta sonorità fresche nella band e vede anche la partecipazione di Gucci Mane, superstar del rap made in USA, e Daddy’s Groove, duo di producer di fama internazionale.

Il video del brano What Happened Last Night è stato girato a Tokio ed è opera di YouN8uts Production. Dopo un’attesa lunga ben due anni, i The Kolors pubblicheranno il 19 maggio 2017 l’album successore del quattro volte platino Out, più di 200.000 copie vendute e per oltre due mesi al primo posto nelle classifiche.

A luglio e agosto The Kolors torneranno anche live con le prime date del tour che li porterà in giro per l’Italia. Da mercoledì 19 aprile, dalle ore 16.00 saranno aperte su TicketOne e nei punti vendita abituali le prevendite del tour estivo, organizzato da F&P Group.