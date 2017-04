‘Pizzicato’: il nuovo album di IZI in uscita il 5 maggio. Svelata la tracklist con tutti i featuring

Anticipato in radio dal singolo Pianto e dalla clip video di 4GETU, il nuovo album di IZI arriva in pre-order venerdì 21 aprile in attesa della pubblicazione ufficiale attesa per venerdì 5 maggio (Thaurus/Sony Music). Pizzicato – questo il titolo del progetto – assume ora forma grazie all’annuncio di una tracklist che rivela collaborazioni prestigiose con Fabri Fibra, Caneda, Enzo Dong e i fratelli Tedua e Vaz te’. Notevoli anche le produzioni che hanno arricchito le tracce: tra i nomi si leggono Shablo, Charlie Charles, Marz, Noise e Marco Zangirolami.

Ecco la tracklist ufficiale. 1. Fuori prodotto da Simoo (D.Germini / S. Cappuccio), 2. RSCN prodotto da Sick Luke – (D. Germini / L.A.Barker), 3. Pianto prodotto da Shablo (D.Germini / P.M.Lombroni Capalbo), 4. Na Na Na prodotto da Shablo & Charlie Charles (D.Germini / P.M. Lombroni Capalbo, P.A.Monachetti, L.Mauceri), 5. Distrutto prodotto da David Ice (D.Germini / D.Melacca), 6. Tutto torna prodotto da David Ice & Shablo / Chitarra: Parix, Piano: Marco Zangirolami, Batteria: Nko Drumz (D.Germini / D.Melacca, P.M. Lombroni Capalbo), 7. Pizzicato prodotto da Marz – (D.Germini / A.Pulga), 8. Wild Bandana featuring Tedua, Vaz Tè prodotto da Estremo (D.Germini, M.Molinari, A.Guzzo / E.Botta), 9. Volare prodotto da Sick Luke, (D.Germini / L.A.Barker),

10. Dopo esco featuring Fabri Fibra prodotto da Shablo (D. Germini, F.Tarducci / P.M.Lombroni Capalbo), 11. Come me featuring Enzo Dong prodotto da Shablo (D.Germini, V. Mazzarella / P.M. Lombroni Capalbo, M.Zangirolami), 12. Bad Trip featuring Caneda prodotto da Marco Zangirolami (D.Germini, R.Canu / M.Zangirolami, D.Melacca), 13. 4GETU prodotto da Noise (D. Germini / A. Moreo). L’album è disponibile anche in una edizione esclusiva autografata ordinabile solo su Amazon.