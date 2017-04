Per ‘Il secondo cuore tour’ di Paola Turci si aggiungono nuove date live. Il calendario aggiornato

Annunciato alla vigilia della pubblicazione dell’album, Il secondo cuore tour di Paola Turci debutta con la data zero il 6 maggio a Todi e già vede l’aggiunta di nuove date in calendario. Oltre agli appuntamenti comunicati, l’artista infatti fa tappa anche a Pavia, San Miniato, Trieste, Molfetta e Loano portando sul palco il suo ultimo progetto – da cui sono estratti i singoli Fatti bella per te e La vita che ho deciso – insieme ai suoi successi più apprezzati.

Ecco le date aggiornate de Il secondo cuore tour (Barley Arts): MAGGIO 6 maggio – Todi (PG), Teatro Comunale; 9 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica; 16 maggio – Fermo, Teatro Dell’Aquila; 17 maggio – Trento, Auditorium Santa Chiara; 22 maggio – Milano, Auditorium La Verdi – Fondazione Cariplo; 23 maggio – Reggio Emilia, Teatro Valli; 24 maggio – Vicenza, Teatro Comunale;

LUGLIO / AGOSTO 1 luglio – Pavia, Castello Visconteo NUOVA DATA; 2 luglio – Torino, Festival d’Estate c/o Piazzetta Reale; 4 luglio –San Miniato (PI), Francigena Melody Road c/o Piazza Duomo NUOVA DATA; 19 luglio – Trieste, Piazza Unità d’Italia NUOVA DATA; 29 luglio – Molfetta (BA), Bari in jazz NUOVA DATA; 4 agosto – Loano (SV), Arena Giardino del Principe NUOVA DATA;11 agosto – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana. I biglietti per le nuove date sono disponibili sul circuito ufficiale TicketOne e presso i rivenditori autorizzati da venerdì 21 aprile.