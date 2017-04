Maurizio Costanzo Show, 20 aprile: Fiorello, Raz Degan e Paola Turci tra gli ospiti

Domani, giovedì 20 aprile 2017, Maurizio Costanzo apre su Canale 5 in seconda serata il nuovo ciclo di sei puntate del talk per eccellenza: il Maurizio Costanzo Show. Sul palco: l’irresistibile Rosario Fiorello. Tra gli altri: Raz Degan, neo vincitore de L’Isola dei famosi, la cantautrice Paola Turci, e il giornalista, scrittore e autore tv Giancarlo Governi.

L’intervista esclusiva è con Gessica Notaro, la 27enne di Rimini aggredita e deturpata con l’acido dal suo ex fidanzato all’inizio dell’anno. La giovane, tra le finaliste di Miss Italia 2007, ha scelto il salotto del giornalista per confidarsi per la prima volta in tv. Valentino Tocco firma la regia. Produce Fascino P.g.t per Mediaset.