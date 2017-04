Lo SlimeFest arriva in tv: lo speciale con i momenti migliori il 19 aprile su Nickelodeon e TeenNick

Lo SlimeFest 2017 sbarca in tv. Il grande evento live di Nickelodeon che si è svolto domenica 26 marzo all’Alcatraz di Milano portando intere famiglie sotto lo stesso palco diventa uno speciale in onda in esclusiva mercoledì 19 aprile alle 19.45 su Nickelodeon (canale Sky 605-606) e TeenNick (Sky canale 620), con repliche nel weekend successivo. Condotto per la seconda volta da Niccolò Torrielli con a creator Ehi Leus al proprio fianco, il concerto ha visto alternarsi on stage alcune delle webstar e degli artisti più seguiti dai giovanissimi.

Nell’ordine, si sono esibiti Alessio Bernabei con Nel mezzo di un applauso e Noi siamo infinito seguito da Fred De Palma con il suo ultimo singolo Non tornare a casa. È toccato, poi, a Luca Chikovani con un medley quindi a Irama con la sua Non ho fatto l’università e, a seguire, Lele che ha portato dal vivo Ora Mai.

L’energia è arrivata forte e chiara con la trascinante DAM de Il Pagante e il sound latin-pop dei Gemeliers sulle note di Per incontrarti ancora per chiudere in bellezza con i più attesi, Benji & Fede, con due canzoni live, Traccia n. 3 e Amore wi-fi.

Ospiti dell’evento Francesco Sole, Gordon, Jaser, Leonardo Decarli e MurielBoom. Lo speciale televisivo permette di vivere – o riviver – i momenti migliori dello show e soprattutto rivedere con gli amici per le più belle slimmate dell’edizione 2017. Qui la nostra fotogallery completa.