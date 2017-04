An Acoustic Evening with Gavin DeGraw: il cantautore sul palco del Quirinetta a Roma il 3 maggio

Nuovo appuntamento dal vivo in Italia per il cantautore Gavin DeGraw che il 3 maggio sale sul palco del Quirinetta a Roma (Via Marco Minghetti 5, ore 22) per uno speciale concerto acustico. L’apprezzo autore di Chariot sbarca, infatti, nella capitale con il tour An Acoustic Evening with Gavin DeGraw per presentare i suoi successi in una inedita versione che mette a nudo la musica e le emozioni.

Un’atmosfera intima e raccolta accoglie il pubblico pronto ad apprezzare uno show unplugged essenziale in cui trovano posto alcune della canzoni più amate di DeGraw così come rari outtakes mai eseguiti dal vivo. L’artista proseguirà, poi, con le date del tour di promozione per l’album Something Worth Saving, pubblicato a settembre 2016 e contenente anche il singolo She Sets The City On Fire. I biglietti per An Acoustic Evening with Gavin DeGraw sono disponibili su booking.viteculture.com (22 euro); Info al numero 06 6992 5616.