I Simpson compiono 30 anni! La serie animata più longeva della tv spegne le candeline. Curiosità

In onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 13:45, la serie televisiva animata I Simpson compie 30 anni. Era, infatti, il 19 aprile 1987 quando la tv americana mandò in onda per la prima volta il cartone destinato a diventare il più longevo mai trasmesso. Dopo il debutto nella forma di brevi corti animati all’intero del Tracey Ullman Show, la famiglia di più irriverente del piccolo schermo si guadagnò, due anni più tardi, il 17 dicembre 1989, la prima serata diventando una pietra miliare della storia della televisione.

A distanza di 30 anni, I Simpson mantengono un grande successo registrando sulla rete Mediaset una media quotidiana di oltre 1.200.000 spettatori totali con il 21.40% di share sul target di riferimento 15-34 anni.

Ecco qualche curiosità su Homer & Co.:

– i personaggi del cartone creato da Matt Groening portano il nome dei suoi familiari: i genitori Homer e Marge e le sorelle Lisa e Maggie. Bart avrebbe dovuto chiamarsi Matt come il fumettista, ma fu scelto il nome noto come anagramma della parola brat (monello);

– nel 1998 la rivista TIME definisce Bart Simpson la 46° persona più influente del XX secolo e nel 1999 I Simpson come “miglior serie televisiva del secolo”. I personaggi di Bart e Lisa si sono classificati all’11°posto tra “I 50 migliori personaggi animati di tutti i tempi” di TV Guide.

– I Simpson sono stati nominati per un Golden Globe e hanno ottenuto 32 Emmy Awards e 8 People’s Choice Awards;

– Senza peli sulla lingua, il cartone mostra uno spaccato del reale e ha formulato oltre 15 profezie diventate realtà tra le quali l’elezione del Presidente Trump, la performance di Lady Gaga al Superbowl, l’invenzione dello smartwatch e quella del correttore automatico;

– sono state oltre 100 le guest star famose apparse all’interno della serie; tra i tanti nomi, Meryl Streep, Elton John, Richard Gere, Britney Spears, Paul e Linda McCartney);

– Infine, due sono stati i crossover con i cugini cartoni animati Futurama e I Griffin.

BUON COMPLEANNO SIMPSON!