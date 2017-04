Album e tour in arrivo per Biagio Antonacci: dal 10 novembre il nuovo disco. Biglietti in prevendita

Numerosi indizi social confermavano che Biagio Antonacci fosse al lavoro su un nuovo progetto, ma arriva ora la conferma con una serie di date da segnare in agenda. Si parte il 10 novembre con la pubblicazione del nuovo album di inediti su etichetta Iris / Sony Music Italy, in arrivo a oltre tre anni dal multiplatino L’amore comporta. E dopo le date-evento a Milano e Roma del 2016 già si parla di tour 2017-2018.

Al via il 15 dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze, Antonacci percorrerà in lungo e in largo l’Italia con un live show nuovo di zecca prodotto e organizzato da F&P Group, in collaborazione con IRIS S.r.l.. Ecco il calendario: 2017 15 dicembre – Firenze, Nelson Mandela Forum; 16 dicembre – Rimini, 105 Stadium; 18 dicembre – Lugano, Pala Resega; 19 dicembre – Genova, 105 Stadium; 21 dicembre – Torino, Pala Alpitour; 27 dicembre – Pescara, Pala Giovanni Paolo II; 29 dicembre – Acireale, Pal’Art Hotel.

2018 8 gennaio – Bari, Pala Florio; 13 gennaio – Eboli (SA), Pala Sele; 16 gennaio – Reggio Calabria, Palasport; 19 gennaio – Perugia, Pala Evangelisti; 20 gennaio – Livorno, Modigliani Forum; 23 gennaio – Pesaro, Adriatic Arena; 24 gennaio – Mantova, Pala Bam; 26 gennaio – Padova, Kioene Arena. I biglietti sono disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di martedì 18 aprile sul sito di TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati.