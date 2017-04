Mediaset Extra: lunedì 17 aprile in onda una maratona speciale in omaggio a Gianni Boncompagni

Lunedì 17 aprile Mediaset Extra ricorda Gianni Boncompagni con una maratona omaggio che ripropone le trasmissioni cult ideate per Mediaset dal conduttore radiofonico, paroliere, autore e regista televisivo scomparso a Roma. Si parte alle ore 13 fino alle 20 con proposte che vanno da alcune puntate di “Non è la RAI” (Canale 5 e Italia 1) a “Bulli e Pupe” (Canale 5) e “Rock ‘n Roll” (Italia 1).

Il tributo si conclude con la puntata del 2003 del Maurizio Costanzo Show (in onda dalle ore 18.30) dedicata al teen-show più iconico degli Anni ‘80/’90, con ospiti lo stesso Boncompagni ed Irene Ghergo.

Ricordato da tanti vip sui social, ci piace riportare un’intervista di Ambra Angiolini che sulla pagine di IO donna di sabato 29 marzo 2014 (iodonna.it) raccontava: «La foto della mia vita da ricordare? La Polaroid di Gianni Boncompagni. Mi ha preso dalla periferia romana che non sapevo far proprio niente e mi ha passato milioni d’informazioni. Ma soprattutto mi ha insegnato l’ironia e a non puntare sulla popolarità. Staccarmene è stato difficilissimo: dovevo mantenere alto il genio che non avevo».