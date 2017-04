Secondo romanzo per Briga, dal 18 aprile ‘Novocaina’. Ecco il calendario degli incontri instore

Lo aveva annunciato qualche settimana fa anche a noi (leggi qui l’intervista per Miraculous) e ora finalmente tutte le informazioni sono complete. Mattia Briga insieme ad Andrea Passeri pubblica il secondo romanzo, dal titolo Novocaina – Una storia d’amore e di autocombustione (Ninho De Rua / Rai Eri Edizioni), nelle librerie a partire dal 18 aprile. In occasione della pubblicazione, i due autori incontrano il pubblico in occasione di una serie di date instore.

#NOVOCAINA INSTORE TOUR

Dal 18 Aprile in tutte le Librerie 📚 pic.twitter.com/Tu3b35OGgk — Ninho De Rua ™ (@NinhoDeRua) 14 aprile 2017

Ecco il calendario degli incontri: 21 aprile – Milano, Il tempo dei libri / Milano Fiera Rho h. 18:00; 5 maggio – Roma, Caffè letterario / via Ostiense 95 h. 17:00; 6 maggio – Bologna, Mondadori Megastore / via Massimo D’Azeglio 34A h. 17:00; 8 maggio – Firenze, La Feltrinelli Red / Piazza della Repubblica 26-29 h. 18:00; 9 maggio – Genova, Mondadori Bookstore / via XX Settembre 210 h. 18:00; 20 maggio – Frosinone, c.c. Le sorgenti / via Armando Vona 20 h. 17 (DATA EVENTO con lancio del brand Ninho De Rua); 12 maggio – Palermo, Mondadori Megastore / via Ruggiero Settimo 18 h. 17:00; 20 maggio – Torino, Salone Internazionale del Libro / Lingotto Fiere via Nizza 280 h. TBC.