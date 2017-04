Raf parte dalle Marche con il nuovo tour e la data zero è a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma.

Al lavoro per la preparazione del nuovo tour estivo, Raf ha deciso di inaugurare la stagione dei concerti con una tappa speciale all’insegna della solidarietà. L’artista ha, infatti, scelto di allestire la nuove tournée nelle Marche, presso il Palazzetto dello Sport di Castelraimondo (MC), che venerdì 28 aprile ospita la data zero aperta al pubblico.



I biglietti per l’evento sono disponibili a un prezzo contenuto e l’incasso viene devoluto per il finanziamento dei lavori di adeguamento della sala polivalente cittadina, il Lanciano Forum, rimasta l’unica struttura nel territorio comunale che ad oggi è adeguata a ospitare attività culturali e manifestazioni di vario genere.

«Grazie a questo importante contributo si potrà adeguare il Lanciano Forum e fornirlo di quelle attrezzature mancanti per far ripartire le varie attività. Per la grande solidarietà dimostrata e per il gesto di profonda generosità – che resterà nel tempo e nel cuore di tutti i cittadini, il sindaco Renzo Marinelli e l’amministrazione comunale di Castelraimondo ringraziano profondamente Raf e tutto il suo staff.»