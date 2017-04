I Morcheeba in Italia: il 27 luglio live per la rassegna SullaSabbia. Informazioni e prevendite

I Morcheeba, ovvero Skye Edwards e Ross Godfrey, hanno annunciato il loro ritorno dal vivo sul palco e anche il Belpaese li vedrà in concerto. L’appuntamento è giovedì 27 luglio al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (RN) nell’ambito della rassegna SullaSabbia. I biglietti saranno disponibili sul circuito ufficiale TicketOne dalle ore 12 di martedì 18 aprile. La band è pronta a portare live il mix di R&B, blues, pop ed elettronica che ne hanno costituito la firma artistica negli anni.

Dopo l’abbandono della band da parte di Paul Godfrey, Skye e Ross hanno pubblicato un progetto a due abbandonando l’etichetta Morcheeba che si è, poi, ripresentata con forza e così il duo ritorna al vecchio nome calcando i palchi di importanti festival estivi. Nella setlist non mancheranno i brani di Skye|Ross così come i maggiori successi targati Morcheeba.

INFO 27 luglio – Bellaria Igea Marina (RN), SullaSabbia c/o Beky Bay – via Alfonso Pinzon / Prezzi € 22,00 + prev. L’organizzatore invita a diffidare dai canali di vendita non ufficiali.