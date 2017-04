Concerto del Primo Maggio 2017: nella lineup Editors, Bennato, Meta, Brunori, Gabbani e Samuel

Torna puntuale come ogni anno il Concerto del Primo Maggio 2017 di Roma in Piazza San Giovanni in Laterano e a mano a manco che ci si avvicina la lineup va arricchendosi di nomi prestigiosi. Ultimi annunciati in ordine di tempo sono gli Editors, che proprio dalla Capitale partono con le date italiane del loro prossimo tour europeo.

Oltre alla band di Birmingham sono stati confermati sul palco anche Edoardo Bennato, Planet Funk, Brunori Sas, Bombino, Ara Malikian, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Samuel, Le luci della centrale elettrica e gli Ex-Otago.

Promosso come sempre da CGIL, CISL e UIL e organizzato anche quest’anno da iCompany e Ruvido Produzioni, dal 1990 il tradizionale appuntamento raduna nel giorno della Festa dei Lavoratori migliaia di spettatori in Piazza San Giovanni in Laterano, per 8 intense ore di musica, in diretta dalle 15.00 a mezzanotte su Rai 3.